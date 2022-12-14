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14 Aralık 2022 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 21:00:00

Sevgi iyileştirir... Öğretmenin ilgisi eğitime kazandırdı

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Kastamonu'da yaşayan 8 yaşındaki Down sendromlu Yunus Emre, okula gitmek istemedi. Uzun süre uyumsuzluk gösteren ve agresif tavırlar sergileyen Yunus Emre, Aliye öğretmenin özel ilgisi ve sevgi dolu yaklaşımıyla bambaşka biri oldu.

Yunus Emre'nin okuma ve yazmaya sınıftaki diğer öğrencilerle aynı anda geçtiğine dikkat çeken Aliye Naharoğlu, "Her şeyin başı gerçekten sevgi. Sevgi tüm engelleri aşıyor. Tüm insanlığa sevgi ile yaklaşmalıyız. Sevginin açamayacağı kapı yoktur" diye konuştu.

ÖĞRENCİ VE VELİLER DE YARDIM ETTİ

Sevginin gücünü gösteren olay Kastamonu'da yaşandı. 8 yaşındaki down sendromlu Yunus Emre Sarıahmetoğlu, ailesi tarafından gönderildiği Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulu'na uyum sağlamakta güçlük çekti. Hem velileri, hem de öğrencilerini ikna eden Aliye Naharoğlu, Yunus Emre'nin arkadaşlarından ayrılmamasını sağladı. Aliye öğretmen, ilk sene okulda uyumsuzluk gösteren ve agresif tavırlar sergileyen Yunus Emre ile yakından ilgilendi.

ÖĞRETMENLER ODASINA HİÇ GİTMEDİ

23 yıllık sınıf öğretmeninin çabaları ile okula uyum sağlamaya başlayan Yunus Emre, kısa sürede sayıları, okuma ve yazmayı öğrenmeye başladı. Fedakar öğretmen Aliye Naharoğlu "Geçen sene Yunus Emre okula ilk geldiğinde onun uyum sağlaması için öğretmenler odasına hiç gitmedim. Yunus Emre ile vakit geçirdim. Teneffüse bahçeye beraber çıktık. Bahçede arkadaşları ile iletişimini sağladım. Böylelikle çok büyük ilerlemeler kat ettik" dedi.

Etiketler : Aliye Naharoğlu Yunus Emre agresif tavırlar
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