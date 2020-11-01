01 Kasım 2020 Pazar 16:29:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:31:00
Sevda Demirel korumasıyla AVM'de gezdi ve ekledi: Sonuçta yalnız bir kadınım
Uzun bir süredir görünmeyen Sevda Demirel, Vadistanbul'da ortaya çıktı.
Yıllar geçmesine rağmen Hande Ataizi İle tokat olayının kapanmamasından muzdarip olduğunu söyleyen şarkıcı Sevda Demirel, kendisine kadın bir koruma tuttuğunu anlattı. Demirel, ‘’Yanımdaki kişi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman bir destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" dedi.
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