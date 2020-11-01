Sevda Demirel korumasıyla AVM'de gezdi ve ekledi: Sonuçta yalnız bir kadınım

Yıllar geçmesine rağmen Hande Ataizi İle tokat olayının kapanmamasından muzdarip olduğunu söyleyen şarkıcı Sevda Demirel, kendisine kadın bir koruma tuttuğunu anlattı. Demirel, ‘’Yanımdaki kişi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman bir destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" dedi.