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14 Mart 2021 Pazar 13:31:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 14:37:00

Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Süleyman Soylu'nun da tabuta omuz verdiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Erdoğan kısa bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Öncelikle musallada hakka uğurladığımız Servet annemize Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Servet annemiz bu vatana bu millete hizmet eden bir evladı da yetiştirmenin bahtiyarlığı mutluluğu içerisinde ben böyle inanıyorum. Zira Sevgili Peygamberimizin de buyurduğu gibi insanlar ölür ondan sonra hayırlı bir evlat yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır. Bu hizmetler devam ettiği sürece de onlar da hayırla yad edilirler anılırlar. Şimdi Servet annemiz de hem böyle bir evlat yetiştirmiş olmanın inanıyorum bahtiyarlığı güzelliği içerisinde hakka yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki Ya Rab bizleri sevgili habibinin sancağı altında buluştur, bir araya getir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti. Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Süleyman Soylu'da törenin düzenleneceği camiye geldi. Burada kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Başkan Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak etti.

Etiketler : süleyman soylu servet soylu vefat başkan erdoğan cenaze namazı
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