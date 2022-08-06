Şentop'tan Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Şentop, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedilen Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şentop, "Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak." ifadelerini kullandı.
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