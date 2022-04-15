Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da müslümanlara yönelik saldırısına Türkiye'den tepki gecikmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından saldırıları kınadı.

Şentop, "Ü'da Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale asla kabul edilemez" dedi.

"İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir" açıklamasını yaptı.