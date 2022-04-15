VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif kabul edildi
Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
İstanbul Valiliği'nden 'düzensiz göçle mücadele' açıklaması
İçişleri'nden yetimlere iftar programı
Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi
Mısır'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama
Fatma Adaş: Bebeğinizi yogayla rahatlatın
Hepsiburada,‘Geleceğin Türkiye'si ve ‘Türkiye'nin Geleceği' için iki önemli projeye imza attı.
"Döviz kuru stabil hale geldi"
Mahkeme Osman Kavala için kararını verdi
ABD bu görüntüleri konuşuyor
NATO gemileri Baltık Denizi'ne konuşlanıyor
600 milyar dolarlık rota!
Tarihi sevinç! Ayasofya Fatih Medresesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Bakan Koca: "Asistan doktorlar" düzenlemesi tamam
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözüyoruz
Başkan Erdoğan, cuma namazını Ayasofya'da kıldı
Siirt Pervari'de oruç böyle açılıyor!
Latin Amerika'da ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi
Fildişi Sahili'nde 1750 aileye ramazan yardımı
Pakistan'da eğitim gören Türk öğrenciler iftarda buluştu
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz sahillerinde bekleyen 22 gemisi bulunuyor
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
15 Nisan 2022 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 19:44:00

Şentop'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da müslümanlara yönelik saldırısına Türkiye'den tepki gecikmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından saldırıları kınadı.

Şentop, "Ü'da Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale asla kabul edilemez" dedi.

"İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir" açıklamasını yaptı.

Etiketler : İsrail Şentop ramazan
Aleyna'yla komşu oldu

Aleyna'yla komşu oldu
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
66 numaralı minik Hamza

66 numaralı minik Hamza
Yürüyen battaniye

Yürüyen battaniye
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Bu kez yönetmen koltuğunda

Bu kez yönetmen koltuğunda
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER