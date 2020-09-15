Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtarmıştı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin nişanesi olan bu hadisenin 102'nci yıl dönümü vesilesiyle başta Nuri Paşa olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Mustafa Şentop paylaşımında ayrıca, "102 yıl önce bugün Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'ı Ermeni çetelerin işgalinden kurtardı. Bugün de Türkiye aynı ruhla can Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındadır. Aziz komutanımız Nuri Paşa ve şehitler hıyabanında yatan kahramanlara rahmet olsun. Selam olsun Azerbaycan'a. (Tek millet iki devlet)" ifadesinin yer aldığı bir video da paylaştı.