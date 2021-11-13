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13 Kasım 2021 Cumartesi 20:54:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 20:55:00

Şentop'tan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Bu abidevi eserin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Mustafa Şentop 1915 Çanakkale Köprüsü tbmm şentop
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