Şentop'tan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayırlı olmasını diledi.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Bu abidevi eserin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü #1915ÇanakkaleKöprüsü'nün son tabliye montajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 13, 2021
Bu abidevi eserin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/RKuRRatqGA
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