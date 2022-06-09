Şentop, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Şehadetinin 5'inci yılında, alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın'ı rahmetle anıyorum. Seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz tereddütsüz sürecektir. 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır' deyişin ve o güzel sesin hafızalardan hiç silinmeyecek. Ruhun şâd olsun.''