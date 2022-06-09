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09 Haziran 2022 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 18:09:00

Şentop, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı. Şentop mesajında, ''Seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz tereddütsüz sürecektir'' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Şehadetinin 5'inci yılında, alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın'ı rahmetle anıyorum. Seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz tereddütsüz sürecektir. 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır' deyişin ve o güzel sesin hafızalardan hiç silinmeyecek. Ruhun şâd olsun.''

Etiketler : TBMM mustafa şentop batman kozluk şehit aybüke yalçın
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