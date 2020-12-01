Şentop: Salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, KOVID-19'la mücadeleye ilişkin, "Bize düşen sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOVID-19'a karşı alınan yeni tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan KOVID-19 salgınına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Şentop, "Bize düşen, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz" açıklamasını yaptı.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetimizin aldığı yeni tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Bize düşen; sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım; salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz. pic.twitter.com/a9FMKoshLK— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 30, 2020
- Şentop: Salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz
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