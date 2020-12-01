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01 Aralık 2020 Salı 00:55:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 00:55:00

Şentop: Salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, KOVID-19'la mücadeleye ilişkin, "Bize düşen sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOVID-19'a karşı alınan yeni tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan KOVID-19 salgınına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Şentop, "Bize düşen, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : koronavirüs tedbir kovid başkan erdoğan Şentop
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