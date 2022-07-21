VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
DSÖ, maymun çiçeğini ele almak üzere ikinci kez toplandı
Şentop: Saldırı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir
ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı
Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor
Hırsıza imam nasihati
Uçuş sevdalısı Max
Ayda bir yola çıkan "Hacı Murat"
Carettalar suya kavuşuyor
Boksla Parkinson'u nakavt ediyor
En sevdiğimiz fast food ‘hamburger'
MSB, 'ilk olma özelliğini taşıyor' diyerek paylaştı!
İngiltere'de liderlik yarışı: Aday sayısı 2'ye düştü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mehmetçiğe üst düzey koruma!
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı
Diyarbakır'da Eren Abluka-23 Narko Terör Operasyonu başlatıldı
Kars'ta yapımı süren 120 metre yüksekliğindeki viyadükte sona doğru
California'da polis, silahla kaçtığını belirttiği siyahi kişiyi öldürdü
Ücretli yollardan ödemesiz geçiş cezalarına düzenleme
ALG Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 'orman' genelgesi!
YKS'de ilk 100'de 57 imam hatipli var
İtalya'da Başbakan Draghi, istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gitti
21 Temmuz 2022 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 18:12:00

Şentop: Saldırı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın Duhok vilayetine yönelik saldırının arkasında terör örgütlerinin bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Şentop, "Böyle bir saldırı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısının tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zaho'daki saldırıyla ilgili soruyu cevaplandıran Şentop, saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini uzun zamandır insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde sürdürdüğünü belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Bu hem siyasi hem hukuki anlamdaki hassasiyet, Türkiye'nin elinde bulunan askeri imkanlar, teknolojik imkanlarla da yürütülebilir bir hassasiyettir. Uzun zamandır takip ediyoruz. Türkiye, aranan ve Türkiye'de çok büyük katliamlar işlemiş, cinayetler işlemiş olan teröristleri münferiden tek tek bularak etkisiz hale getiriyor veya yargılanmak üzere Türkiye'ye getiriyor. Dolayısıyla teröristlere karşı insani ve hukuki hassasiyetler içerisinde yürütülen bir mücadele var ve bu mücadeleyi yürütebilecek teknolojik kabiliyete de sahip Türkiye. Dolayısıyla sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini ifade etmek isterim. Bu konuda zaten Dışişleri Bakanlığımızın da açıklaması oldu. Bu saldırının mahiyetinin ortaya çıkartılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin her türlü çabaya ve iş birliğine hazır olduğunu Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Ben, tekrar başsağlığı ve taziyelerimi iletmek istiyorum."

Olayın terör saldırısı olduğuna yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine Şentop, "Böyle bir ihtimal çok yüksek bir ihtimal zaten. Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapması ihtimali yüksek bir eylem olarak gözüküyor." diye konuştu.

"MECLİS'İN TOPLANMASI, USULÜ BELLİ"

TBMM Başkanı Şentop, saldırının ardından HDP'nin Meclis'e toplanma çağrısı yapmasına ilişkin soruya da "Meclis'in toplanması, usulü belli. Bu tür şeyler daha çok siyasi mesajlardır. Bugüne kadar teröristlerin, PKK/YPG terör örgütünün sivillere karşı gerçekleştirmiş olduğu birçok eylem meydana geldi. Bunlarla ilgili Meclis'i toplantıya çağırmak bir yana herhangi olağan bir toplantıda görüş beyan etmedikleri gibi, bunu kınayan açıklamaları bile olmayan arkadaşların bu konuda, bu şekilde bir siyasi açıklama yapmalarını yanlış ve samimiyetsiz buluyorum." yanıtını verdi.

Etiketler : TBMM Mustafa Şentop Terör Saldırısı
Demet'ten yeni bir şarkı

Demet'ten yeni bir şarkı
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Gelinliği 16 bin TL

Gelinliği 16 bin TL
Sahnede yaşatıyorum

Sahnede yaşatıyorum
Türkü okumak istiyor

Türkü okumak istiyor
Alaçatı kaçamağı

Alaçatı kaçamağı
Meğer ben Teoman'mışım

Meğer ben Teoman'mışım
Bu ‘Filme Gel'

Bu ‘Filme Gel'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX