TBMM Başkanı Şentop'dan 'ramazan' mesajı

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02 Nisan 2022 Cumartesi 01:02:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 01:04:00

Şentop: Ramazan ayı her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olsun

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ramazan ayı, bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olsun" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Ayı'nın huzur ve sevinç ikliminin, çocukların tebessümleriyle bütün zamanları kuşatması, dünyanın her coğrafyasında barış, sıhhat ve bereket müjdelerinin yankılanması dualarımızla... Ramazan-ı Şerif tüm insanlık için nice hayırlara vesile olsun."

Etiketler : Mustafa Şentop Ramazan Ayı coğrafya
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