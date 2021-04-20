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20 Nisan 2021 Salı 19:49:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 19:49:00

Şentop: Mısır ve Libya ile dostluk grubunun kurulması önemli

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır ve Libya ile dostluk grubunun kurulmasının önemli olduğunu belirterek, "Çünkü dostluk gruplarımız, parlamenter diplomasinin öncü grubu." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır ve Libya ile parlamentolararası dostluk grubu kurulmasının önemli olduğunu belirterek, "Dostluk gruplarımız, parlamenter diplomasinin öncü grubu." dedi.

Şentop, Mecliste, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti Grubu'nun, TBMM Başkanlığına, Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl aradan sonra Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması konusunda başvuruda bulunduğu hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Şentop, dostluk gruplarının, parlamenter diplomasinin en önemli ayağı olduğunu söyledi.

TBMM'de birçok ülkeyle ilgili kurulan dostluk gruplarının bulunduğunu dile getiren Şentop şöyle konuştu:

"Bunlar arasında Mısır ve Libya yoktu. Dostluk gruplarının oluşumunda, genel sebepler dışında ayrıca karşı tarafta yani karşı ülkenin parlamentosunda da bir dostluk grubu kurulması ya da kurulma ihtimalinin bulunması dikkate alınıyordu. Ben geçen hafta bazı arkadaşlarımızla konuşmuştum. Mısır ve Libya için de bir dostluk grubunun kurulması önemli. Çünkü dostluk gruplarımız, parlamenter diplomasinin öncü grubu. Birçok alanda parlamentolararası temaslar kurulurken bunların başlangıcı, sürdürülmesi dostluk grupları eliyle oluyor. Bu sebeple bunun çok faydalı olacağını düşündüm. Bu konuda siz de takip ettiniz, gelişmeler de vardı. Bu bakımdan Meclis Başkanı olarak bugün dostluk grubu oluşturulması yönünde bir adım atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyorum. Faydalı olacaktır inşallah."

İsrail ile parlamentolararası dostluk grubu kurulup kurulmayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, "Henüz İsrail ile seçim sonrası parlamentonun oluşumu ve yine hükümetin oluşumuyla ilgili tablo ne olacak, nereye doğru gidecek? Bunu bilmiyoruz. Bunun için önce tabii parlamentonun kendi iç işleyişle ilgili temel hususların ortaya çıkması lazım. Bir de böyle bir niyet var mı yok mu? Onu bilmek, görmek lazım. Bu bakımından bir şey söylemek için henüz erken." ifadesini kullandı.

Etiketler : Şentop TBMM Başkanı Mısır ve Libya
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