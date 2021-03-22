22 Mart 2021 Pazartesi 21:34:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 21:34:00
Şentop: Mecliste 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var
TBMM Başkanı Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
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