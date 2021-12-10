Şentop: İnsani krize, küresel düzeyde çözümler üretilmesi gerekir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde, "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı Birinci Oturumu'na katıldı.

Oturumda konuşan Şentop, İslam dünyasının parlamenterlerini bir araya getiren İSİPAB'ın dönem başkanlığını devralmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"İSLAM COĞRAFYASININ REFAHINA FAYDALI OLACAK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPMA GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Şentop, Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince İslam coğrafyasının ve bütün insanlığın huzuruna, güvenliğine, refahına faydalı olacak önemli çalışmalar yapma gayreti içerisinde olacaklarını aktardı.

İslam aleminin zaman zaman bölünmüşlüklerle, savaşlarla, kıtlıkla, yoksullukla mücadele etmek durumunda kaldığına vurgu yapan Şentop, "Eminim ki hiçbirimiz bunların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Din kardeşlerimizin Filistin'de, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Rohingya'da ve daha birçok yerde dökülen kanlarından dolayı hepimiz elem duyuyoruz" dedi.

Şentop, İslam aleminin 1,5 milyardan fazla insanın gücünü arkasına alarak beşeriyetin kalbinde yüzyıllarca sürecek bir hareketin tohumlarını yeşertebileceğini aktararak, farklılıkları bir tarafa bırakarak milyonlarca mazlumun elinden tutulabileceğine dikkati çekti.

Müslümanları bir araya getiren değerler ve hususların, ihtilafa sebep olabilecek konulardan kat kat fazla olduğunu dile getiren Şentop, birlik ve beraberliğin sebepleri karşısında ihtilaf sebeplerinin neredeyse yok mesafesinde olduğunu kaydetti.

'KUDÜS'ÜN STATÜSÜNÜ AŞINDIRMAYI HEDEFLEYEN GİRİŞİMLERİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Şentop, toplantının başlığını oluşturan "paylaşım, vicdan ve İslam" konularına değinerek, Filistin sorununun kapsamlı ve adil barış içinde çözümünün, işgalin sona erdirilmesinden, 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan, barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız ve egemen Filistin devletinden geçtiğini ifade etti.

Orta Doğu'da barış, huzur ve güven ortamının kalıcı olması için bu durumun ön şart olduğunu dile getiren Şentop, "İsrail'in işgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşim ve zorunlu tahliye gibi uygulamalarının, Kudüs'ün statüsünü aşındırmayı hedefleyen girişimlerinin sona erdirilmesine yönelik çabalarda birlik ve dayanışma içerisinde hareket edeceğiz" diye konuştu.

Şentop, dünya genelinde 2 milyara yakın Müslümanın birlik içerisinde olamamasının İsrail'in politikalarını daha cesur uygulamasına sebep olduğunu anlatarak, üç semavi dinin kutsal mekanlarının bir arada yer aldığı, ilk kıbleyi barındıran "peygamberler şehri" Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazasının sadece Müslümanlar için değil, bütün dünya için görev olduğunu vurguladı.

İSİPAB camiasının İsrail'in hukuk dışı uygulamasına son vermesi ve Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasına yönelik çabaları artırarak sürdürmesi gerektiğini belirten Şentop, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

"AFGANİSTAN'DA BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ ÖNCELİĞİMİZ OLMALI"

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak Afgan halkının barış, istikrar ve refah içerisinde yaşamasını teminen her alanda Afganistan'la dayanışma içerisinde olunması gerektiğinin altını çizen Şentop şöyle konuştu:

"Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi önceliğimiz olmalı ve bu konuda iş birliği içerisinde çalışmalıyız. Uluslararası toplumun Afganistan'da sağlık, eğitim gibi kritik sektörler dahil, temel devlet yapılarının ayakta tutulması yönündeki çabalarını destekliyoruz. Ancak uluslararası toplum tarafından sağlanan ilerlemeler henüz çok kırılgan durumda. Afganistan'da barış ve istikrar sürdürülebilir temellere kavuşturulana kadar bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun desteğinin devam etmesinin zaruri olduğuna inanıyoruz. Ülkede orta ve uzun vadede istikrar, kapsayıcı bir yönetim kurulabilmesi ve yönetim kapasitesine bağlı olacaktır. Bununla birlikte kalıcı barış ve istikrar ancak Afganlar arasında sağlanacak ve bölge ülkeleriyle uluslararası toplumun destekleyeceği bir uzlaşıyla temin edilebilir."

Afganistan'da insani durumun gerçekten çok kaygı verici olduğunu belirten Şentop, ülkenin yüzde 80'inin şiddetli ve ciddi kuraklıkla mücadele ettiğini, nüfusun sadece yüzde 5'inin yeterince yiyecek bulduğunu, akut açlıkla karşı karşıya kalanların sayısının 23 milyon ile rekor seviyeye ulaştığının tahmin edildiğini aktardı.

Şentop, 1 milyon çocuğun açlıktan ve soğuktan ölüm riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla İslam ülkeleri olarak bizlerin Afganistan'a destek olma konusunda en ön sıralarda yer almamız gerektiğini ifade etmek isterim. Asya'nın kalbinde yer alan bu stratejik ülkede istikrarsızlığın yayılması kimsenin çıkarına hizmet etmeyecektir. Terörizm, aşırılıkçı akımlar ve düzensiz göçle mücadele için istikrarın sağlanması öncelikli olmalıdır. Unutulmamalıdır ki Afganistan'da güvenlik ve istikrar, bölgesel ve küresel barış ve refah için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.