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03 Aralık 2022 Cumartesi 00:47:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 00:47:00

Şentop: Hafızlık toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin her faniye nasip olmayan özel bir kazanım olduğunu belirterek, "Hafızlık, kişi için bir iftihar vesilesi olduğu kadar toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir." dedi.

Şentop, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mustafa Büyükkaplan Hafız Proje Ortaokulu ve Lisesinde 750 Hafızın İcazet Tevdi Töreni'nde, program vesilesiyle hafızlarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hafızları tebrik eden Şentop, öğrencilerin, icazetle taçlanan başarılarının bundan sonraki hayatlarında da devam etmesini diledi.

Şentop, hafızlık icazeti almış bir çocuk babası olarak, bu mutluluğu en iyi anlayanlardan biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hafızlık, her faniye nasip olmayan özel bir kazanımdır. Hafızlık, kişi için bir iftihar vesilesi olduğu kadar toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir. Bu sebeple toplumun manevi değer normlarından olan hafızlığın, görünmeyen ancak şahsa yüklediği ağır bir sorumluluğu da mevcuttur. Zira zihinde taşınanı ruhlara nakşetmeyi gerektiren bir ayrıcalık ve sorumluluktur. Peygamber Efendimizin, 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' şiarıyla hareket ederek, başta aileleriniz olmak üzere, hayat boyu Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla hem aydınlanmaya hem de çevrenizi aydınlatmaya devam edeceksiniz inşallah." diye konuştu.

"TARİH BOYUNCA HAFIZLAR TOPLUMUMUZUN EN İTİBARLI İNSANLARI OLMUŞTUR"

Hafızlığın yoğun bir çalışmanın ve gayretin sonucu olduğuna değinen Şentop, bunun aynı zamanda Allah'ın bir lütfu ve ikramı olduğunun altını çizdi.

Şentop, milletin hafızlığa büyük kıymet verdiğine işaret ederek, "Tarih boyunca hafızlar toplumumuzun en itibarlı insanları olmuştur. Milletimiz her şart altında ve zorluklar içinde hafızlar yetiştirmeyi bir vazife olarak görmüştür. İslam'ı diğer semavi dinlerden ayıran en önemli vasıf, dinin ilk ve en temel metni olan Kur'an'ın vahiyle geldiği, nazil olduğu şekliyle muhafaza edilmiş olmasıdır. Bu sadece Müslümanların inancı meselesi değildir. Bu bir tarihi hakikattir. Hiçbir yazılı ve sözlü metne nasip olmayan mazhariyet Kur'an-ı Kerim için vardır." dedi.

"OKUL HAYATIYLA HAFIZLIK BİRLİKTE YÜRÜTÜLMEYE BAŞLANMIŞTIR"

Modern dönemde eğitim ve öğretim hayatının farklı şekilde programlanmasıyla hafızlık yapmada bazı sınırlamalarla karşılaşıldığını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Okul hayatı var, buna devam etmek icap ediyor. Bazı yerlerde zaman içinde zorunlu hale gelmiş. Hafızlık bu hayatın içinde değil. O zaman hafızlık yapabilmek için okul hayatı dışında yollar aramak gerekmiştir. Okul başarısını önemseyen aileler çok arzu etmelerine rağmen çocuklarını hafızlık için okuldan ayırıp başka bir yere gönderemiyorlardı. Okul başarısı olan çocuklar hafızlık hayatından mahrum kalıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve sahiplenmesiyle ilk defa Konya'da hafızlık proje imam hatip fikri geliştirildi. Böylece okul başarısı yüksek öğrencileri ve ailelerini de Kur'an öğretiminin ezberini içine katabilmek mümkün olmuştur. Okul hayatıyla hafızlık birlikte yürütülmeye başlanmıştır. Bu çocuklarımız, aileleri ve milletimiz için büyük bir nimettir. "

Şentop, Kur'an-ı Kerim'i ezbere okumanın yetmeyeceğini belirterek, "Ayetleri anlayarak ve yaşayarak idrak etmek gerekir. Kur'an, hayata dair bir kitaptır. Yaşayanlar için davranışlarının ve eylemlerinin, daha iyi insan olma yolunda ihtiva ettiği manalarla kavranılması için vardır. Bunun en müşahhas örneği de Peygamber Aleyhisselamdır. Kur'an'ın hem lafzına hem manasına vakıf olmalıyız ki yaşantımıza tatbik edebilelim ve insanlara onu anlatabilelim." ifadelerini kullandı.

Hafızların, İslam'ın ortaya çıktığı ilk dönemden bugüne kadar Müslümanların nezdinde daima öncelikli olan bir ayrıcalıkla şereflendiğini vurgulayan Şentop, "Bütün Müslümanlar, yaşamlarının her alanında hayat düsturu edindikleri mukaddes kitaplarının öğrenilmesi ve ezberlenmesi noktasında, tarih boyunca üstün bir gayret içinde olmuşlardır. Bugün elden ele devreden bu meşaleyi sizler elinize alıyorsunuz. 'Size öyle bir emanet bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet, Allah'ın kitabıdır.' diyen son Peygamber'in varisleri oldunuz." sözlerine yer verdi.

Programda Şentop, hafızlık icazet belgesi verdiği bazı öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile Selman Özboyacı, icazet belgesi alan 750 hafız ile aileleri katıldı.

Etiketler : Şentop Hafızlık iftihar
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