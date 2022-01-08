Şentop: Gençlerimizden ümitliyiz

TBMM Başkanı Şentop, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 3'üncü Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, gençleri bir topluluk gibi anlamak yerine, her birini teker teker anlama, değerlendirme mecburiyeti olduğunu söyledi.

TGSP'nin, gençlerin fikirlerini, düşüncelerini, planlarını, hedeflerini ortaya koyabileceği bir platform olduğunu ifade eden Şentop, yetişkinler tarafından gençlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde özellikle çoğu zaman olumsuz, eleştirel yaklaşımların ön plana çıktığını ancak bunların doğruluk payı olmadığını söyledi.

Bunu, yapılan bütün çalışmaların da gösterdiğini vurgulayan Şentop, "Gençlerimizin toplumun genel yapısından bir farkı yok. Yani ileri yaştakiler neyse mesela milli, manevi değerlerimize ne kadar bağlıysa, gençlerimiz de o kadar bağlı. Çok az farklar var. Toplumun farklı kesimlerinde mutlaka farklar olsa da birbirine çok yakın sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu anlamda biz gençlerimizin, bizi var eden, kimliğimizi oluşturan değerlere bağlılık, sadakat bakımından, bunlardan bir tanesi de dini değerlere bağlılık, dindarlıktır, bu ölçü bakımından da ileri yaştakilerden farklı olmadığını, onlarla aynı oranlarda bir tablo ortaya koyduğunu görüyoruz. Gençlerimizden ümitliyiz. 15 Temmuz'da yaşanan süreç bu işin sadece kitap sayfalarında, anket çalışmalarında kalmadığını ve gençlerin gerçekten de millet, vatan, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara inebileceklerini hatta ileri yaştakilerin, büyüklerin onlardan daha hızlı, onların önünde bu işlere müdahil olacağını gördük. Gençlerimiz bunu gösterdi" açıklamasını yaptı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: GENÇLERİMİZDEN ÜMİTLİYİZ

"Yeni bir dünyanın, düzenin kurulacağı bir dönemin başlarındayız"

Tarihi kıymetlendirenin, o zamanın içerisinde gerçekleşen olaylar olduğunu belirten Şentop, bu sebeple tarihin akışının her zaman aynı olmadığını aktardı.

Şentop, "Tarihin hızlandığı dönemler kültürlerin, coğrafyaların, medeniyetlerin, devletlerin yeniden şekillendiği, dünyanın yeni bir düzene gittiği, yeni bir düzenin kurulduğu dönemler. Mesela 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başları böyle. Fakat çok kısa bir zaman sonra biz yeniden tarihin akışının hızlandığı bir dönemdeyiz. Niye? Çünkü eski bir dünya yıkıldı, yıkılıyor, yıkılması devam ediyor. Yerine yeni bir dünyanın, düzenin kurulacağı bir dönemin başlarındayız. En uzun günleri, haftaları, ayları, yılları yaşıyoruz içinde bulunduğumuz zamanlar. Tabii bunları bizim belki tam olarak kavrayabilmemiz her zaman mümkün olmuyor. Olayların içindeyiz." diye konuştu.

İnsanların olayların içinde yaşarken olağanüstülükleri fark edemediğini belirten Şentop, "Biz de bugün bir çağın, bir dönemin kapandığı, yeni bir dönemin açılışının ayak seslerini duyduğumuz, açılışın arifesinde olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Burada tabii Türkiye'nin, milletimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun önemli bir kısmının tarihi boyutu var." değerlendirmesini yaptı.

Aslında tarihteki her olayın sonuçları itibarıyla kendisini sonraki zamanlarda da devam ettirdiğini anlatan Şentop, şunları söyledi:

"Dolayısıyla tarih bu anlamda omuzlarımıza bir yük yüklüyor. Bizim milletimizin sahip olduğu bu değerler, o medeniyetin değerleri çok önemli. Yüzyıllarca bir arada yaşamışız, aynı toprakları, şehirleri, köyleri paylaşmışız. Yunanistan. Göçmenlerle ilgili iki halkın, milletin muamelesine bakalım. Biz Türkiye'de bu kadar zor şartlarda ve bu kadar çok sayıda, dünyanın, içinde bulunduğumuz yılların en fazla göçmenini Türkiye olarak biz misafir ediyoruz. Şurada adalara üç tane botla geliyor göçmenler, botu batırmaya çalışıyorlar, insanları botları devirerek denizde öldürmeye çalışıyorlar. Aç, ekmeksiz, susuz bırakarak, bir yerlerde kendi kendilerine ölmeleri için davranışlarda bulunuyor. Yüzyıllarca beraber yaşamışız. Millet, medeniyet toplumudur ve o medeniyetin değerleriyle o millet var olur. Devlet de tabii o milletin en büyük organizasyonunun adıdır. Bu bakımdan bunlar öyle kolay şeyler değil. Şimdi yakın birçok coğrafyada yaşanan sorunlar var. Bir kısmı çok zengin bu ülkelerin ama bu anlamda devlet olmak kolay bir şey değil. Devlet birtakım uygulamalarla, tarih içerisinde şekillenen bazı geleneklerle, kurumsallaşmalarla meydana gelmiş bir şeydir. Yoksa kağıt üzerinde yazılan şeylerle, bir anayasa kabul ederek, kanunlar çıkartarak, bazı kurumları kurarak devlet olamıyorsunuz."

"SORUMLULUĞUMUZ ÇOK FAZLA"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı medeniyetinin gerilemesinin sebeplerine ilişkin bilgi vererek, "Hukuk, insan hakları, ekonomi alanında nereden bakarsak bakalım şu an Batı medeniyetinin, Batı coğrafyası dışarısında kalan insanlar için bu anlamda bir hayranlık, insanlığın geleceği için bir ümit besledikleri bir tablo olmaktan çıktığını görüyoruz. Bunun en temel meselesi de eşitlik, adalet konusunda farklılıklardır" şeklinde konuştu.