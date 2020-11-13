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13 Kasım 2020 Cuma 20:32:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 20:32:00

Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihracat yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihracat yük trenini Tekirdağ'dan Bulgaristan'a yolcu etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Medlog İstasyonu'ndan uğurladığı ihracat treninin ardından, "İhracat treni böylesine önemli bir günde Tekirdağ'ın kurtuluşu olan 13 Kasım'da şehrimizden Bulgaristan'a transit olarak yola çıktı. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük bir fayda sağlayacak olan ihracat trenimizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İhracat treni ile sınır kapılarında yaşanan sıkışıklık ve gümrüklerde yaşanan aksaklıklar sona erdirilecek olup, ihracat treni transit olarak geçiş yaptığından döviz kaybına da son vermesi öngörülüyor. 27 dorse ile başlayan ihracat treninin 300 dorseye ulaşması hedefleniyor.

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