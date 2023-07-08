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08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:23:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:23:00

"Sene sonuna kadar depremzede vatandaşlarımız, sıcak yuvalarına kavuşmuş olacak"

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Malatya İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Sene sonuna kadar inşallah depremzede vatandaşlarımız, birçok yerde, bir çok ilimizde, Malatya'mızda da sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa etmek biraz zaman alacak ama bu zamanın daha kısa olması anlamında da önemli gayretlerimiz var." dedi.

Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da valiliği ziyaret etti, Vali Hulusi Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Tunç, burada açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremin yaralarının sarılması için büyük bir seferberlik başlatıldığını, buna milletin de ortak olduğunu dile getiren Tunç, yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmesi anlamında bütün illerde büyük çalışmalar yapıldığını belirtti.

Deprem bölgesinde adalet hizmetlerine yönelik de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Tunç, binalardan örnekler alınarak delillerin toplanması için büyük çaba gösterildiğini, cezai soruşturmaların başlatıldığını ve bunlarla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

"YENİ KONUTLARIN YAPILMASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şöyle devam etti:

"Deprem nedeniyle Malatya'mızda ana hizmet binamız, Adalet Sarayı'mız, hukuk mahkemelerinin bulunduğu ek bina ağır hasar gördü ve bu binalarımız yıkıldı. Depremin hemen akabinde Malatya Adliyemizi geçici olarak uygun kamu binalarına taşımak durumunda kaldık. Geçici binalardan Malatya'mızı, Malatya Adliye'mizi kurtararak Malatya'mıza yakışır yeni bir adalet binamızı kazandırmanın çalışması içerisindeyiz. Bir noktaya geldik. İnşallah Malatya'ya yeni bir adliye binasını kısa süre içerisinde kazandıracağız. Yapım ihalesini 24 Ağustos'ta yaparak inşaatına başlayacağız. Hızlı şekilde ihale sürecini gerçekleştirdikten sonra da Malatya'mıza yakışan bir adalet sarayı inşa edilmiş olacak. Eski binamız 34 bin metrekarede hizmet veriyordu. Yeni binamız 82 bin 547 metrekare yani eski binanın üç katı büyüklüğünde modern bir hizmet binamız olacak. Bunu ısrarlı bir şekilde takip edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Depremden etkilenen vatandaşların dertleri ve sıkıntılarının gündemlerinden hiç düşmediğini vurgulayan Tunç, seçim süreci boyunca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin unutmadığını, sürekli bölgedeki illerin ziyaret edildiğini anlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Seçime giderken, seçim beyannamemizde 6 ana başlıktan bir tanesi depremdi ve ilk önceliği depreme verdik. Depremde yaraların sarılması ve bundan sonra depreme karşı dayanıklı, afetlere karşı dayanıklı şehirlerin üretilmesi anlamında da milletimize vaatlerimiz oldu. Bu alanda da yeni konutların yapılmasıyla ilgili önemli mesafeler alındı. Sene sonuna kadar inşallah depremzede vatandaşlarımız, birçok yerde, bir çok ilimizde, Malatya'mızda da sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa etmek biraz zaman alacak ama bu zamanın daha kısa olması anlamında da önemli gayretlerimiz var."

Bakan Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti Malatya milletvekilleri Abdurrahman Babacan, Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak eşlik etti.

Etiketler : adalet bakanı Malatya yeni adliye binası inşaatı
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