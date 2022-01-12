HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.
12 Ocak 2022 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 10:46:00
Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te
Son Dakika Haberleri.. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.
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