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12 Ocak 2022 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 10:46:00

Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te

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Son Dakika Haberleri.. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı.

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