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02 Temmuz 2023 Pazar 12:28:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 12:28:00

Selzedeler TOKİ'nin deniz manzaralı konutlarında oturmaya başladı

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından selzedeler için inşa edilen 649 konutun büyük bölümü, hak sahiplerine peyderpey teslim edildi.

Ezine Çayı'nın, şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos 2021'de taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu ve onlarca binada zarar meydana gelen Bozkurt'ta selin izlerini silmek için yoğun çalışma yürütüldü.

Sel nedeniyle evini kaybedenler için ilçenin farklı noktalarında TOKİ tarafından inşası tamamlanan 600 konutun kurası çekildi. Konutlar hak sahiplerine peyderpey teslim edildi. İlçede 2. ve 4. bölgedeki TOKİ konutlarında Karadeniz manzarası bulunuyor.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, sel felaketinin ardından devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmaya başladığını söyledi.

Hızlı bir inşa sürecinin ardından yaklaşık 3 ay önce konutların kurasının çekildiğini anlatan Atıcı, "Vatandaşlarımız evlerine yerleşmeye başladı. İlçe merkezinde 649 konut inşa ettik. Bunlardan 600'ünün kurasını çektik, anahtar teslimlerinin yüzde 50'sinden fazlasını yaptık. İnşallah 40-45 konutluk daha kura törenimiz olacak." dedi.

Vatandaşların ilçede beş bölgede konutlara kavuştuğunu belirten Atıcı, TOKİ ve AFAD'ın sadece konut inşa etmediğini, peyzaj ve parklarla yaşam alanı oluşturduğunu vurguladı.

"KONUTLARIMIZ KARADENİZ'E NAZIR"

Bozkurt'taki selde altyapının tamamının, yapı stokunun ise yüzde 50'sinden fazlasının zarar gördüğüne işaret eden Atıcı, şöyle devam etti:

"Buradan 65 bin kamyon rüsubat temizledik. Bu aşamadan sonra yepyeni bir Bozkurt, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Karadeniz'in en güzel ilçesini inşa ettik diyebiliriz. Vatandaşlarımız gayet memnun. Meteoroloji Tepesi dediğimiz tepede yaptığımız konutlarımız Karadeniz'e nazır. Vatandaşlarımız Karadeniz'i görüp bu güzel ve temiz havada oturuyor. Burada 3+1 konut daha fazla inşa ettik. Önceden 2+1 konutu olanların bir kısmına da 3+1 ev çıktı. Vatandaşımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz."

VATANDAŞLAR YENİ EVLERİNİ BEĞENİYOR

İlçe sakinlerinden Azime Er ise 11 Ağustos 2021'deki sel nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini hatırlatarak, "Evler hızlı şekilde yapılmaya başlandı. Allah razı olsun devletimizden, arkamızda çok durdular. Her şey dört dörtlük. Çok mutluyum. Çocuklarım gelecek. Eşim burayı çok seviyor." dedi.

Güler Şen de sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını belirterek, "Evlerimiz yapıldı. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Ev olmayınca olmuyor. Önceden denizi göremiyorduk. Allah razı olsun, çok güzel." ifadelerini kullandı.

Nevzat Şen ise evi çok beğendiğini belirterek, "Mayıs'ın 15'inde evimize yerleştik. Burada bir köy havası da var. Çok memnunum. Doğanın içinde, deniz manzaralı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Etiketler : kastamonu bozkurt sel selzede konut toki
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