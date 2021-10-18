Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti

Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin."