Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Son Dakika Haberleri.. Yerli ve milli SİHA'ların öncü ismi, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.
Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.
Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin."
Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/4BsJqcZw5c— Haluk Bayraktar (@haluk) October 18, 2021
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