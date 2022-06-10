Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı
Kaynak: AA
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğraflarını paylaştı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin fotoğraflarına yer vererek şunları kaydetti:
"Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...
Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...
Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 10, 2022
Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...#KIZILELMA UCAV first photo of its painted finish...
✈️���� pic.twitter.com/j5xkbibt4a
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