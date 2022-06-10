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10 Haziran 2022 Cuma 21:20:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 21:20:00

Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı

Kaynak: AA

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğraflarını paylaştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin fotoğraflarına yer vererek şunları kaydetti:

"Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...

Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...

Etiketler : Baykar Teknoloji Selçuk Bayraktar Kızılelma
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