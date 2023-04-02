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02 Nisan 2023 Pazar 23:11:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 23:11:00

Selçuk Bayraktar'dan kin ve nefret söylemlerine sert tepki

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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir kişinin sokak röportajındaki nefret dolu söylemlerine çok sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir" dedi.

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kişinin sokak röportajındaki nefret dolu söylemlerine tepkiler sürüyor.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN NEFRET DOLU SÖZLERE SERT TEPKİ

Kadının sokak röportajında kullandığı kin ve nefret dolu sözlere Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da sert tepi geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, 'Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.' ifadelerini kullandı.

Etiketler : selçuk bayraktar tepki kin nefret

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