Selçuk Bayraktar'dan kin ve nefret söylemlerine sert tepki
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir kişinin sokak röportajındaki nefret dolu söylemlerine çok sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir" dedi.
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kişinin sokak röportajındaki nefret dolu söylemlerine tepkiler sürüyor.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN NEFRET DOLU SÖZLERE SERT TEPKİ
Kadının sokak röportajında kullandığı kin ve nefret dolu sözlere Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da sert tepi geldi.
Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir?— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 2, 2023
Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz. https://t.co/V1QtwL3Rsw
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, 'Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.' ifadelerini kullandı.