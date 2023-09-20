VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
24 TV'ye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz"
Osmaniye'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Selçuk Bayraktar'dan Karabağ paylaşımı
Başkan Erdoğan, BM liderlerine kitap takdim etti
20 Eylül 2023 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 17:45:00

Selçuk Bayraktar'dan Karabağ paylaşımı

ABONE OL

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Karabağ ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımına, "Karabağ Azerbaycan'ındır" notunu düştü.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın toplam topraklarının yüzde 20'sini oluşturuyor. Bölge yıllarca süren Ermeni işgalinden 2020'de 44 gün süren 2'nci Karabağ Savaşı'nda kurtarıldı.

Uluslararası hukuk da bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak görüyor. Esasen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da birçok defa Bakü'nün toprak bütünlüğünü tanıdıklarını açıkladı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN KARABAĞ PAYLAŞIMI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Karabağ ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımına, "Karabağ Azerbaycan'ındır" notunu düştü.

Etiketler : selçuk bayraktar azerbaycan karabağ
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Ayrıldılar

Ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX