Selçuk Bayraktar'dan Karabağ paylaşımı

Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın toplam topraklarının yüzde 20'sini oluşturuyor. Bölge yıllarca süren Ermeni işgalinden 2020'de 44 gün süren 2'nci Karabağ Savaşı'nda kurtarıldı.

Uluslararası hukuk da bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak görüyor. Esasen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da birçok defa Bakü'nün toprak bütünlüğünü tanıdıklarını açıkladı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN KARABAĞ PAYLAŞIMI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Karabağ ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımına, "Karabağ Azerbaycan'ındır" notunu düştü.