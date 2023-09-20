Selçuk Bayraktar'dan Karabağ paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Karabağ ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımına, "Karabağ Azerbaycan'ındır" notunu düştü.
Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın toplam topraklarının yüzde 20'sini oluşturuyor. Bölge yıllarca süren Ermeni işgalinden 2020'de 44 gün süren 2'nci Karabağ Savaşı'nda kurtarıldı.
Uluslararası hukuk da bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak görüyor. Esasen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da birçok defa Bakü'nün toprak bütünlüğünü tanıdıklarını açıkladı.
Karabağ Azerbaycan'dır...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 20, 2023
Qarabağ Azərbaycandır...#TekMilletİkiDevlet �������� pic.twitter.com/10mR9qF6kk
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN KARABAĞ PAYLAŞIMI
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Karabağ ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımına, "Karabağ Azerbaycan'ındır" notunu düştü.
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