Selçuk Bayraktar'dan Joe Biden'a müthiş gönderme: Dur yolcu...
ABD Başkan adayı Biden'in Türkiye hakkındaki haddini aşan sözlerine bir tepki de Selçuk Bayraktar'dan geldi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal sözleri sonrası Biden'a Bayraktar tek bir kareyle cevap verdi. Twitter hesabından, "Okyanus ötesinden okunmadıysa; 'Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, Bir devrin battığı yerdir!'" ifadesini kullandı .
ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki haddi aşan skandal ifadeleri nedeniyle tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, isim vermeden ABD Başkan adayı Biden başta olmak üzere Türkiye düşmanlarına Çanakkale görseliyle göndermede bulundu.
'DUR YOLCU!..'
Bayraktar paylaşımında 'Okyanus ötesinden okunmadıysa; "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, Bir devrin battığı yerdir!" ifadelerini kullandı.
İşgalci İsrail durmak bilmiyor! Abluka altındaki Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi
- Kalın: Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor
- Bayraktar'dan Biden'a harika cevap: Dur yolcu...
- Cezayir'den İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki: İslam ümmetine yapılan bir ihanet
- Oto yedek parça fabrikasında yangı çıktı
- Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
- Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki