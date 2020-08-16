Bayraktar'dan Biden'a harika cevap: Dur yolcu...

ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki haddi aşan skandal ifadeleri nedeniyle tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, isim vermeden ABD Başkan adayı Biden başta olmak üzere Türkiye düşmanlarına Çanakkale görseliyle göndermede bulundu.

'DUR YOLCU!..'

Bayraktar paylaşımında 'Okyanus ötesinden okunmadıysa; "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, Bir devrin battığı yerdir!" ifadelerini kullandı.