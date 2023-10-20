VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şi: Yeni Kalkınma Bankası, gelişmekte olan ülkelerin sesini artırmalı
Selçuk Bayraktar'dan "Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım" açıklaması
Uyuşturucu operasyonu: 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi
Kripto parada büyük deprem! 3 şirkete dava açıldı
“James Bond gibi bakamazsın” kavgası! Gözaltılar var
WhatsApp'a çoklu hesap desteği geldi
20 Ekim 2023 Cuma 09:05:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 09:05:00

Selçuk Bayraktar'dan "Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım" açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birinin yaşandığını vurguladı.

İsrail'in, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlettiğini belirten Bayraktar, "Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar olarak Gazze'ye insani yardım yapmaya hazır olduklarını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır."

Etiketler : israil gazze insani yardım baykar selçuk bayraktar
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX