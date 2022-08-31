Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken çıkış!

Selçuk Bayraktar, "iktidar değişirse?" sorusuna cevap verdi. "Takoz" benzetmesi yapan Bayraktar, "Mevcut siyasi iktidarın bir gevşemesi olacak olursa projelerimizin ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmakta." ifadesinde bulundu.

"ENDİŞEMİZ VAR VE HEP OLACAK"

Bunun geçmişte yaşandığını ve bunun da taşlarının döşendiğini ifade eden Bayraktar şunları söyledi:

En ufak bir gevşeklik bu projeleri yok etmeye yeter. Küçücük bir takoz her şeyi çöp eder. Maalesef bazı şeylerin taşları döşeniyor. Endişemiz var ve hep olacak.