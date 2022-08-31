Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken çıkış!
Selçuk Bayraktar, "Bir devlet politikası ürünü olan İHA ve SİHA'lar iktidarın değişmesi halinde aynı stratejiyle devam eder mi?" sorusuna "takoz" benzetmesiyle yanıt verdi.
Selçuk Bayraktar, "iktidar değişirse?" sorusuna cevap verdi. "Takoz" benzetmesi yapan Bayraktar, "Mevcut siyasi iktidarın bir gevşemesi olacak olursa projelerimizin ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmakta." ifadesinde bulundu.
"ENDİŞEMİZ VAR VE HEP OLACAK"
Bunun geçmişte yaşandığını ve bunun da taşlarının döşendiğini ifade eden Bayraktar şunları söyledi:
En ufak bir gevşeklik bu projeleri yok etmeye yeter. Küçücük bir takoz her şeyi çöp eder. Maalesef bazı şeylerin taşları döşeniyor. Endişemiz var ve hep olacak.
- Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı
- Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu
- AK Parti'den milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası
- Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
- Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
- Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti