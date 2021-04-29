Selçuk Bayraktar paylaştı: Tarih tam da 7 yıl önce bugün yazıldı...

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29 Nisan 2021 Perşembe 18:28:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 18:28:00

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Bayraktar TB2 paylaşımı: Tam bugün tarih yazıldı!

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Bayraktar TB2 bundan tam 7 yıl önce ilk kez uçuruldu. Tarihler 29 Nisan 2014'ü gösterdiğinde tarihi uçuş başladı. Selçuk Bayraktar'ın tam 7 yıl önce bugün olarak paylaştığı Bayraktar TB2 uçuşunu yeniden paylaşarak, "Ekipçe tarihe tanıklık ettik" ifadelerini kullandı.

Türk Savunma Sanayi ve teknolojik gelişmeleri adına önemli bir eşik olan Bayraktar TB2 bundan tam 7 yıl önce ilk kez uçuruldu. Tarihler 29 Nisan 2014'ü gösterdiğinde tarihi uçuş başladı.

Baykar'ın Twitter hesabından da paylaşılan ilk uçuş videosunda ise '29 Nisan 2014 tarihinde sonradan silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı olan #BayraktarTB2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı,' ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da o anları kendi hesabından paylaşarak 7 yıl önce başlayan macerayı vurgulayan Bayraktar İHA'yı ilk kez uçurduklarını ve bu sayede ekipçe tarihe tanıklık ettiklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN İLK SİHA'SI BAYRAKTAR TB2

Yıllar içinde geliştirilen ve ilk olduğu konumdan çok daha ileride olan İHA, ilk uçuşundan bu yana envantere girdi, havada kalış ve irtifa rekorları kırdı.

Öte yandan silahlandırılan bu İHA Türkiye'nin ilk SİHA'sı olmayı da başardı. 300 bin saat uçuşu da başarıyla geride bırakan araç, çok daha farklı görevlerde karşımıza çıkacak.

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

BAYKAR tarafından geliştirilerek 2014 yılında envantere eklenen milli SİHA Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Milli SİHA Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde bir rekora imza atmıştı.

Etiketler : selçuk bayraktar iha siha
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