Selçuk Bayraktar paylaştı: Tarih tam da 7 yıl önce bugün yazıldı...

Türk Savunma Sanayi ve teknolojik gelişmeleri adına önemli bir eşik olan Bayraktar TB2 bundan tam 7 yıl önce ilk kez uçuruldu. Tarihler 29 Nisan 2014'ü gösterdiğinde tarihi uçuş başladı.



Baykar'ın Twitter hesabından da paylaşılan ilk uçuş videosunda ise '29 Nisan 2014 tarihinde sonradan silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı olan #BayraktarTB2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı,' ifadelerine yer verildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da o anları kendi hesabından paylaşarak 7 yıl önce başlayan macerayı vurgulayan Bayraktar İHA'yı ilk kez uçurduklarını ve bu sayede ekipçe tarihe tanıklık ettiklerini belirtti.

Tam 7 yıl önce bugün 29 Nisan 2014'te, Keşan'da #BayraktarTB2 İHA'yı ilk kez uçurduk. Ekipçe tarihe tanıklık ettik.



Sonrasında

�� Envantere girdi

�� Havada kalış ve irtifa rekorları kırdı

�� Silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı oldu

⏰ 300.000 saat uçuşu başarıyla geride bıraktı https://t.co/LQEpAc7ooL — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 29, 2021

TÜRKİYE'NİN İLK SİHA'SI BAYRAKTAR TB2

Yıllar içinde geliştirilen ve ilk olduğu konumdan çok daha ileride olan İHA, ilk uçuşundan bu yana envantere girdi, havada kalış ve irtifa rekorları kırdı.

Öte yandan silahlandırılan bu İHA Türkiye'nin ilk SİHA'sı olmayı da başardı. 300 bin saat uçuşu da başarıyla geride bırakan araç, çok daha farklı görevlerde karşımıza çıkacak.

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

BAYKAR tarafından geliştirilerek 2014 yılında envantere eklenen milli SİHA Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Milli SİHA Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde bir rekora imza atmıştı.