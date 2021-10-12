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12 Ekim 2021 Salı 21:31:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 21:31:00

Selçuk Bayraktar'dan davete yanıt: En kısa sürede görüşeceğiz

Kaynak: AKŞAM

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Selçuk Bayraktar, 15 yıl önce İHA'ların deneme uçuşunu gerçekleştirdiği Şırnak'ın Akçay köyü sakinlerinin davetine cevap verdi. Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "En kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri, İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.

Akçaylıların davetine ilişkin twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Robotik biliminin kurucusu Cizreli CEZERİ hocamızın yurdunda ülkemizin robot uçaklarının doğuşunun hikayesi yazıldı... Kardeşliğin, bilimin, medeniyetin doğduğu, yüzyıllar geçse de aynı hikayenin yazıldığı topraklar... En kısa zamanda görüşeceğiz..."

Etiketler : Selçuk Bayraktar Gabar Dağı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı CEZERİ Cizre Robotik Akçay köyü
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