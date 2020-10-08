08 Ekim 2020 Perşembe 09:02:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 09:07:00
Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında...
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili paylaşımda bulundu.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan AKINCI TİHA'nın uçuş denemeleri hakkında paylaşımda bulundu.
Bayraktar paylaşımında, 'Sakin, sıcak bir lodos esintisinde AKINCI... Gelecek fırtınaların hazırlığında... Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerini kullandı.
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