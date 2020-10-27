CHP yandaşı Tele1'e Bayraktar'dan müthiş yanıt!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 TV'nin yaptığı 'Damadın İHA'larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı' haberine Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sert tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabı üzerinden içinde milli duygular barındırılmadan yapılan habere ve kanalın yöneticilerine yanıt veren Türkiye'ye çağ atlatan Selçuk Bayraktar "Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!" ifadelerine yer verdi.

MİLLİ SİHA'LAR ARALIKSIZ UÇMAYA DEVAM EDECEK!

Bayraktar şöyle devam etti;

"Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda Hür ve Özgür..."