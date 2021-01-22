22 Ocak 2021 Cuma 07:31:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 07:33:00
Selçuk Bayraktar o anları paylaştı: Yuvadan uçmadan önce son selfie!
Merakla beklenen Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3'üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı. Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, 'Yuvadan uçmadan önce evde son selfie..' notunu düştü.
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