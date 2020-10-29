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29 Ekim 2020 Perşembe 20:35:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 20:37:00

Selçuk Bayraktar müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Atı alan... 😉

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. TEI'nin geliştirdiği yerli uçak motoru Akınca ve Bayraktar TB3'ü uçuracak

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motorunun Akıncı TİHA ve Bayraktar TB3'e güç vereceğini bildirdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoruna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında, TEI'nin geliştirdiği milli tasarım uçak motorunun dünyada kendi sınıfında açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru olduğu belirterek, söz konusu motorların Akıncı TİHA ve Bayraktar TB3'e güç vereceğini bildirdi.

Etiketler : selçuk bayraktar akıncı tiha siha bayraktar tb3 tei uçak motoru
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