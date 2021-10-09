'İBB iftirası'na 30 bin TL tazminat

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, vakfın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım aldığına dair iftira ile ilgili bir tazminat davasının daha sonuçlandığını duyurdu. Bayraktar, Bölge İdare Mahkemesi'nin iftira sahibini 30 bin TL tazminata mahkum ettiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

ÖĞRENCİLERE BURS

"Daha önce açıkladığımız gibi vakfımıza yönelik iftirada bulunan kişilerden mahkeme yoluyla kazandığımız tazminatları, mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz."

BAYRAKTAR KARARI TWITTER'DAN PAYLAŞTI