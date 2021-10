Selçuk Bayraktar, Esra Elönü'nün sorularını yanıtlıyor!

"Esra Elönü ile Arafta Sorular"ın bu akşamki konuğu Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, açıklama yapıyor...

İşte Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

BABANIZIN İLK TAKDİRİNİ NE ZAMAN KAZANDINIZ?

Babaların takdirini kazanmak kolay değil erkek çocuk olarak. Biz babamla bir taraftan baba oğul ilişkisinin yanında bir arkadaş gibiyiz. Her şeyi tartışırız da. Bu anlamda onun benim fikirlerime karşı olduğu durumlar dönemler olabilir. Çok iyi uzlaştığımız fikirler de olur hususlar da olur. O anlamda baktığınızda sık sık kazandığım zamanlar da olabilir olmadığı dönemler de olabilir. Beraber mücadele ettiğinizde zaten takdir Allah'ın elinde, olduğunuzda seviniyoruz diyebilirim. Biz aile olarak İHA'larda verdiğimiz mücadeleyi veriyoruz. Babam çok iyi bir mühendis. Babam ve annem hala öyle ve bizimle çalışıyor, bize destek oluyor. Hatta annem biz doğmadan kartlı bilgisayarlarda program yazıyormuş. İktisat mezunu annem. Babam da AKINCI'nın kavramsal görüntüsü babama ait babamın çizdiği hatlar onlar.

"DERDİMİZ CESARETİMİZİ BÜYÜTÜYOR"

Buna bir kişi diyemem. Biraz da biz takım halinde mücadele ediyoruz. Bunun yanında elbette fikirlerine hayat istikametlerine güvendiğimiz abilerimiz dostlarımız hep oldu. Bir kişi diyemem yani benzer şekilde mühendis olup mücadelemizi vermemize destek olan büyüklerimiz de oldu. Ama bir kişi değil, bir kişi özelinde değil. Mücadele de zaten yaşayan canlı bir şey. Karşınıza çıkan engellere göre değişen bir şey. Derdimiz büyük, derdimizin bu kadar büyük olduğunu da biraz yola çıktığımızda bu kadar büyük olduğunu bilseydik belki bu kadar cesaretimiz olmazdı. Bu kadar zorlu olacağını bazen aşılmaz olacağını düşündürten şeyler yaşadıkça insan tabii ki bir yandan olgunlaşıyor bir yandan da bunları aşabilmenin yollarını buluyor. İnsan öleceği vakti bilse hep onu düşünüp umutsuzluğa kapılır ya biraz onun gibi. Derdi de bilmemek ne kadar büyük olduğunu da bilmemek kolaylaştırıyor bazen. Biz ancak seferden sorumluyuz gayret edeceğiz. Yapabileceğimiz mücadelemizi verirken bir yandan sizin temanız gibi Arafta diyorsunuz ya öyle bakıp, ben kazanacağım diye bakarsanız bu Allah'ın elinde bu öyle de olmayabilir. Kaybedeceğim diye de bakabilirsiniz öyle de olmayabilir. Değiştirebileceğiniz hayat mücadelenizde kontrol edebileceğiniz şeyler var. Bunlardan biri de niyetleriniz. Değiştirebileceğiniz en önemli husus. Bunun da sonuca etkisi olacaksa inancımıza göre en önemlisi niyetinizin ne olduğu. Elinizden ne geliyor gelmeyenlerden sorumlu değilsiniz tabii ki.

Esra Elönü: Ben bir kere başarı kelimesini kullandınız. Başarı bugünkü modern kalıplarla baktığınızda hayat içinde ne gibi gözüküyor, işini çok iyi yapmak olabilir çok öne çıkmak olabilir. Peki başarı nedir hakikaten inanan insanlar için?

Selçuk Bayraktar: Bizler için Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dünyada nedir bu insanlara faydalı işler yapabilmektir. Böyle olduğunda mesleğinizde öne çıkmak yaptığınızda büyük işler yapmak sizi başarılı kılar mı? Belki evet. Dünyada 8 milyara yakın insan yaşıyor. Sadece Türkiye'de 5 milyon mülteci var. Mülteci kampında doğan bir çocuk olarak bu hayatı Selçuk Bayraktar yaşasaydı, benim ne farkım var onlardan. Ya da Afrika'da açlık sınırında doğmuş bir çocuktan ne farkımız var ki? Bizim sadece şansımız var. O kadar şanslıyız ki aç değiliz, savaş altında yaşamıyoruz. Esaret altında değiliz ve Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bunun yanında iyi bir eğitim alma şansımız olmuş. Gayret ettiğinizde ülkemizde bu eğitime ulaşmanız mümkün. Herkesin şartları dünyaya baktığınızda böyle olmuyor. Ne üstünlüğünüz var ki? Elinizde bu imkanlar olmuş siz de gayret etmekle sorumlusunuz. Bunlar bir anlamda bunları ne kadar çok düşünürseniz biraz söylediğiniz alkışlar ve teveccühü biraz daha anti virüs anlamında sordunuz ya belki biraz daha frenlemiş olursunuz. En nihayetinde bunların hepsi Allah'a ait şeyler. Siz ancak niyetlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Onlar da iyiyse umuyoruz ki iyidir. Çünkü gönülleri de Allah biliyor. Bütün gayretimiz de bunları düzeltme yönünde

"SİZ MÜCADELE ETTİĞİNİZ SÜRECE GAYRET GÖSTERDİĞİNİZ SÜRECE OYUN BİTMEZ"

Aklıma ilk geleni yapmam. Ben genelde istişare etmeyi, düşünmeyi severim. Öyle genelde eylem alırım. Selçuk Bayraktar'ın ödediği ilk bedel. Hayatta her şeyin bir bedeli var. Hep hayatta her şeyin her yaptığınız şeyin neticede bedeli var. Bir bedel derken yıkım gibi soruyorsanız gerçekten üzmüş olaylardan veya sarsmış olaylardan soruyorsanız 2009 yılında biz o dönemde Bayraktar TB2'nin bir ufağını yapıyorduk. 450 kg ağırlığında o uçuşlardan birinde tırmanırken bazı ayarlarını değiştiriyordum. Orada bir hata yaptık ve uçak kaza geçirdi. O zaman biraz tabi tarihimize de baktığımızda kazalarla ve talihsizliklerle akamete uğradğıından o zaman çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Mesele mücadele etmek ama. Siz mücadele ettiğiniz sürece gayret gösterdiğiniz sürece oyun bitmez. O zaman epey bir üzülmüştüm bir yıkım gibi olmuştu