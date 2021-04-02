Selçuk Bayraktar açıkladı: Bayraktar TB3 SİHA'da dikkat çeken özellik

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TCG ANADOLU savaş gemisine iniş gerçekleştirebilecek Bayraktar TB3 SİHA'nın özelliklerini paylaştı.



"KANATLARI KATLANIYOR"

Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.