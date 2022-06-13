Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Akyurt ilçesine gelerek, durumu yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede oluşturulan kriz masasını İsmail Çataklı koordine ediyor, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da sahada bulunan ekipleri yönlendiriyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de ilçedeki çalışmalara destek oluyor.

Elektrik çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Vali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyurt'ta alt katını su basan binalarda ekiplerin tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Şu anda ilçedeki genel durumun normal olduğunu belirten Şahin, "Bir vatandaşımız elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki Muhammet Şahin olduğu, iş yerinde elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

Selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.

Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Bakan Soylu, Şahin'in ailesini ziyaret etti

Bakan Soylu Şahin'in cenazesinin kaldırıldığı Akyurt Devlet Hastanesi'ne gelerek, ailesine taziye dileklerini iletti.

İlçeye elektrik verilemezken, ekipler trafolardaki çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD, ASKİ, İHH, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerleri ile caddeleri, sokakları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27) suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu.