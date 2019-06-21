Sekizinci 'uçan kale' A400M Atlas TSK envanterine girdi
TSK'nın taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve 'uçan kale' olarak da nitelendirilen A400M uçaklarının sayısı artıyor.
Önemli bir kuvvet çarpanı olarak Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılan A400M Atlas uçaklarının 8’incisi, Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na iniş yaparak birliğine katıldı.
TÜRKİYE PROJE ORTAKLARINDAN
Türkiye, A400M Projesi'nde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülkeden biri olarak bulunuyor. İlk uçağını 2013 yılında alan Türkiye, toplamda 10 adet A400M'yi 2022 başına kadar envanterine katmış olacak.
Üretimde TUSAŞ da yer alıyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileriyle birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.
A400M uçağının ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi ana yapısal komponentlerinin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan kanatçık (aileron) ve sürat frenlerinin (spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ'ın mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Motorda TEI alt yüklenici
A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 kullanılıyor. Motor konusunda EPI'nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de yer alıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Binlerce sözleşmeliye atama müjdesi! Zorunlu çalışma süresi düşürüldü
- Polisle çatışan iki zanlı Sivas’ta yakalandı
- Binali Yıldırım Kağıthane'de: Ayaküstü 40 tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez
- Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün koruması FETÖ'den tutuklandı
- Binali Yıldırım'dan İstanbullulara tapu müjdesi: 30 yıllık çile sona erecek