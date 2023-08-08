Kocaeli'nde fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Büyük alan üzerine kurulu depodaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, bir zincir marketin deposunda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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