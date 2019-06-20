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20 Haziran 2019 08:44 | Perşembe

AK Parti Adayı Binali Yıldırım: Şehrin altında yeni bir şehir olacak

AK Parti Adayı Binali Yıldırım, 5 yıl içinde raylı sistemin uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracaklarını anlattı, Şehrin altında yeni bir şehir daha olacak. İstanbullu trafikte yarım saat kazanacak, ailesine erken kavuşacak dedi.

AK Parti Adayı Binali Yıldırım, 24 TV ile Beyaz TV’nin ortak yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ile Ferda Yıldırım’ın sorularını cevapladı.

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yalanlarına tepki gösteren Yıldırım, projelerini anlattı, İstanbullulara yeni müjdeler verdi:

● GİZLİ GÖRÜŞME: Bu gayr-i ahlaki bir durumdur. Ekrem Bey siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır. Bunu kamuoyundan saklı gerçekleştirmesi kendisinin güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırmıştır.

● CEVABINI ALAMADIM: İmamoğlu ile görüşmeyi sordum İsmail beyden (Küçükkaya) cevabını alamadım. Adaylara dürüst muamele yapılmamıştır, görüşme gizlenmiştir.

● VALİYE HAKARET: Cümle alem biliyor ki böyle bir şey oldu. Görüntülerle de ses kayıtlarıyla da ortaya çıktı. İmamoğlu millete yalan söyledi. Şimdi özrü milletten dilemesi gerekir. Validen özür dilemesi yetmez.

● İSTANBUL’U KONUŞMALIYIZ: O kadar çok yalan söyledi ki neresini düzelteyim. Sürekli yalanlama beni mutlu etmiyor. Biz İstanbul’u konuşmalıyız.

● İMAMOĞLU PROJE: İmamoğlu başlı başına bir projedir. Karşı ittifakta CHP ve İYİ Parti var. Ama HDP yetkilileri ve terör örgütü ara ara açıklamalarıyla açıkça destekleyeceklerini ilan ediyorlar. Hangi kurumları kime verecekler, ne kadar kontenjan verecekler... Bu ağızdan ağıza dolaşıyor.

● SAYIŞTAY RAPORU: Ekrem Bey Sayıştay raporunda İETT ve İSKİ’de İBB ile beraber toplam usülsüzlüklerin 753 milyona ulaştığını söyülüyor. Sayıştay denetlemenin tamamlanmadığını ve geçmiş yıllara ilişkin raporlamalarda iddialardaki gibi bir tespit ve değerlendirme olmadığını açıkladı.

● 6,5 MİLYONLUK ZARARDAN YARGILANIYOR: Beylikdüzü Belediyesi ile ilgili Sayıştay 6 milyon 553 bin liralık kamu zararı oluştuğuna hükmetmiş, şu anda İmamoğlu ve arkadaşları hakkında yargılama yapılıyor. İBB’de 5 yılda 10 bin 265 tane ihale yapmış, sözleşme imzalanan firma sayısı 8 bin 393, iş alan bir daha iş alamamış. Beylikdüzü’nde bir şirket 2,5 sefer iş almış. Kim yandaş cevabını verin. 37 vaat vermiş, sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş, 11 kreş vaat etmiş 5 yılda bir tane yapmış.

● ÜNİVERSİTELİYE ÜCRETLİ STAJ: Üniversite öğrencilerinin tamamına ücretli staj yeri bulacağız. Gençler şehir tiyatroları ve müzelerden ücretsiz yararlanacak, 25 yaşına kadar.

● 50 BİN GENCE İSTİHDAM: Gençler benim kankam, 50 bin gence yarı zamanlı iş vereceğiz. Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın bir projesi var. Bir protokol çerçevesinde bunu bakanlıkla birlikte yapacağız. 50 bin genç bundan yararlanacak.

● 5 YILDA 500 BİN İSTİHDAM: 56 Üreten İstanbul Projesi ile 5 yılda 500 bin istihdam sağlayacağız.

● METRO 518 KM’YE ÇIKACAK: İstanbul’un en büyük sorunu ulaşım ve trafik, 5 yıl için İstanbul’da raylı sistemin uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız. Metronun payı yüzde 18’den yüzde 48’e çıkacak, şehrin altında yeni bir şehir daha olacak. İstanbullu trafikte yarım saat kazanacak.

● SAHİLLERİ HALKA AÇACAĞIZ: Deniz üzerinde yüzer platformlar yapacağız. Sahilleri halka açacağız. Tarihi mirasımız Fetih güzergahını canlandıracağız. 

(Star)

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