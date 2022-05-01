VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukraynalı doktor Rodyuk, savaş sırasında hastanede yaşadıklarını anlattı
İBB'nin camii iddiası yalan çıktı!
Çekimler güzel geçiyor
Romantik paylaşım
Başak'ı her gün başka seviyorum
Dizler de yaşlanır Diz kireçlenmesinden korunmak mümkün
Astıma iyi gelen mağara
Huzurevinde 2 yıl sonra kucaklaşma
Bu çeşmeden su değil çay akıyor
Antikacı değil adeta müze
Bayram temizliği ‘Hünerli Eller'den
Engelsiz kütüphane
Instagrama 'dürtme' özelliği geliyor
Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Havalimanı'nda bir günde bin 301 uçuş ile rekor kırıldı
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ve üretimi düştü
Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı "kesin", 100 baz puanlık artırım da masada
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Kahraman şehit Ömer Halisdemir arife günü unutulmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 286 bin vatandaşımız aşevi hizmeti aldı
Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi
İstanbul'daki Rus gençler, Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor
Rusya, taarruz harekatına hazırlanıyor
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
01 Mayıs 2022 Pazar 14:16:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 14:16:00

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.

İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ni sabah saatlerinden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti.

Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta bayram şekeri dağıttı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Programda, Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Bu sırada kabirlerin başındaki şehit yakınlarıyla sohbet eden katılımcılar, bayramlarını tebrik etti.

Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

Etiketler : Kadifekale Hava Şehitliği Kuran-ı Kerim Şehit aileleri
Tiyatro öncesi prova

Tiyatro öncesi prova
Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!

Avrupa'nın en büyük yanık merkezi Çam ve Sakura'da!
Anka'dan yurtdışı uçuşu

Anka'dan yurtdışı uçuşu
Müzik hayatın bana hediyesi

Müzik hayatın bana hediyesi
Karavanı Twitter'ı çalkaladı

Karavanı Twitter'ı çalkaladı
Aşk fedakarlık ister

Aşk fedakarlık ister
Mal varlıklarına tedbir koydurdu

Mal varlıklarına tedbir koydurdu
Baba-kız teklisi

Baba-kız teklisi
Estetikle herkes aynı

Estetikle herkes aynı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER