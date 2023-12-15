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Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
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15 Aralık 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 11:30:00

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Karayılan'ın koruması etkisiz

Kaynak: TRT Haber

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4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Yunus Aras olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık'ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi."

Etkisiz hale getirilen teröristin 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eyleme katıldığı tespit edildi.

Etiketler : terör örgütü murat karayılan terörist yunus aras
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