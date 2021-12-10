Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: İki günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Avaşin Basyan'da 3 askerimizi şehit edenler de dahil olmak üzere son iki günde karadan ve havadan başlatılan operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.
Bakan Akar, "dün Avaşin Basyan'da 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. MİT ile ortaklaşa başlatılan operasyonlar sonunda bu saldırıyı yapanlar dahildün 6 bugün 14 toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız, operasyonlarımız kararlı şekilde devam edecek. Şehitlerimize rahmet yaralılarımız var acil şifa diliyorum ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Akar, bu yılın başından itibaren 2 bin 619 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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