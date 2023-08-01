Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma komandoların ısrarlı ve kararlı takipleri soncunda bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kurulduğunu aktardı.

Çıkan çatışmada İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli teröris silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmanın şehit edildiği, 2 jandarmanın da yaralandığı tespit edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK����



4 JANDARMAMIZIN ŞEHİT,

2 JANDARMAMIZIN YARALANDIĞI EYLEMLERE KATILAN VE GRİ KATEGORİDE YER ALAN

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



Jandarma komandolarımızın ISRARLI VE KARARLI takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan... pic.twitter.com/LBGM9B0QfI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2023

"HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"



Şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve afiyet dileyen Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız! Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.