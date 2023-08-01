VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
DSÖ'den, "en sıcak" temmuz sonrası iklim değişikliği için "acil ortak eylem" çağrısı
Nijer'de bağımsızlıktan bu yana 5 kez askeri darbe yapıldı
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategoriye bir çizik daha
"Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü"
Diyanet'in "Hadislerle İslam" isimli eseri, Rusya Devlet Kütüphanesi'ne girdi
01 Ağustos 2023 Salı 16:48:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 16:48:00

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategorideki terörist öldürüldü

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 jandarmanın şehit olduğu, 2 jandarmanın da yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma komandoların ısrarlı ve kararlı takipleri soncunda bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kurulduğunu aktardı.

Çıkan çatışmada İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli teröris silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmanın şehit edildiği, 2 jandarmanın da yaralandığı tespit edildi.

"HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve afiyet dileyen Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız! Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

Etiketler : ali yerlikaya gri kategori terörist sultan oruç
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Milano çıkarması

Milano çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX