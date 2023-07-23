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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! "2 terörist etkisiz hale getirildi"
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23 Temmuz 2023 Pazar 12:13:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 12:13:00

Şehitlerin kanı yerde kalmadı Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 askeri şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma, 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"

Etiketler : içişleri bakanı ali yerlikaya şehit terörist
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