Şehitlerin kanı yerde kalmadı! "2 terörist etkisiz hale getirildi"

Şehitlerin kanı yerde kalmadı Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 askeri şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma, 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum
Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"
5️⃣ ���� KAHRAMANIMIZIN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SORUMLU— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2023
2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI#Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve... pic.twitter.com/AfylYBvk22
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