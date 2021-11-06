Şehit yakınına küfür etmişti! Basın açıklaması iptal oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesi sonucu yapacağı basın açıklaması iptal edildi.

Dün gece bir video yayınlayarak şehit yakını yerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den özür dileyen Türkkan'ın bir basın açıklaması yapacağı öğrenilmişti.

BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLDİ



Lütfü Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İstanbul İl Başkanlığı'nda yapacağı basın açıklamasının iptal edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl'de esnafı ziyaret etmişti.

Ziyaret sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirmişti. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretmişti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırılmıştı.