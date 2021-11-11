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11 Kasım 2021 Perşembe 14:24:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 14:33:00

Şehit yakınına küfretmişti... Lütfü Türkkan disipline sevk edilecek mi? İYİ Parti'den flaş karar

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Şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın disipline sevk süreci tartışmaya açıldı. İşte haberin detayları...

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın disipline sevk edilmesi gündeme geldi.

Toplantı hakkında detayları paylaşan CNN TÜRK Muhabiri Ahmet Türkeş, İYİ Parti'deki son süreci şöyle aktardı:

"Yaşanan olayın hemen ardından İYİ Parti Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan istifa etmiş ve yerine Erhan Usta gelmişti. Türkkan özür açıklamasında bulunmuştu. İYİ Parti'de Türkkan'a yönelik disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyordu. Disiplin süreci başlatılırsa kınama veya uyarı cezası üzerinde duruluyordu. Gözler dün İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısındaydı."

"İYİ Parti'de disiplin süreci başlatılmadı. Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İYİ Parti'nin küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener'in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan'ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmişti. Tartışmaların ardından özür dilemek zorunda kalan Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Etiketler : Meral Akşener İY İPARTİ Lütfü Türkkan
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