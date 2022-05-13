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13 Mayıs 2022 Cuma 18:24:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 18:26:00

Şehit ve Gazi yakınlarına Trabzon gezisi düzenlendi

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Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Mardin'in Derik İlçesinde 8 ay içerisinde yaptığı çalışmalarla hem kısa sürede ilçe halkının takdirini topladı hem de Şehit Kaymakam Safitürk'ün anısına Şehit ve Gazi yakınlarına Trabzon gezisi düzenledi.

Mardin'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına gazi ve şehit ailelerinin çocuklarına yönelik Trabzon gezisi düzenlendi.Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın destekleriyle Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince düzenlenen etkinlikte, Trabzon'a hareket eden çocuklar, Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret edecek, Trabzonspor'un kupa töreni izlenecek.Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.Kandemir, Derik'ten Trabzon'a gönül köprülerinin, doğudan batıya bütün il ve ilçelere örnek teşkil edeceğine inandığını belirtti.

Etiketler : mardin trabzon derik
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