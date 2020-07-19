Şehit polis için hüzünlü tören!

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

28 yaşındaki Erkan Gökteke'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak polis aracı içinde helallik almak için Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Şehidin annesi Emine Gökteke, babası Hakkı Gökteke ve eşi Cemile Gökteke evinin önünde büyük acı yaşadı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken yüzlerce kişi de sokakta toplandı. Polis konvoyu ile evinin önüne getirilen tabuta şehidin annesi, babası ve eşi sarılarak ağladı. Kuran-ı Kerim'den okunan surelerin ardından şehit için helallik istendi.

Helalliğin alınmasının ardından şehit polisin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki tören için Fatih'e götürüldü. 2014 yılında Kastamonu PMYO'dan mezun olarak göreve başlayan şehit Erkan Gökteke, 6 yıldır Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. Şehit polis evli ve 1 çocuk babasıydı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit polis için tören düzenlendi

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan Erkan Gökteke için öğle namazını müteakiben Fatih Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye M. Ergün Turan, ailesi, çok sayıda vatandaş ve saldırı sırasında yaralanan polis memuru katıldı. Şehidin babası Hakkı Gökteke, annesi Emine Gökteke ve eşi Cemile Gökteke taziyeleri kabul etti. Alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesini İçişleri Bakanı Soylu ve vatandaşlar omuzlarında taşıyarak cenaze aracına koydu. Şehit Erkan Gökteke'nin naaşı Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin ailesine bir başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da görevi sırasında silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Gökteke'nin ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.