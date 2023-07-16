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16 Temmuz 2023 Pazar 16:47:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 16:47:00

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 6'ncı yılında kabri başında anıldı

Kaynak: AA

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Tunceli'de 2017'de teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, şehadetinin 6'ncı yılında Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmen için Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehidin kabrine karanfil bıraktı. Taşbilek, tek gayesi milletin evlatlarının aydınlanması olan ve bu uğurda mücadele ederken şehit düşen Necmettin Yılmaz başta olmak üzere vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesatı uğruna mücadele eden aziz şehitler ve kahraman gazileri minnet, şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

Taşbilek, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadete erişinin 6'ncı yılında mezarı başında andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in değerli ailemize selamlarını, iyi dileklerini ve tekraren taziye dileklerini de iletmeyi bir borç biliyoruz. Tek derdi, tek çabası milletimizin aydınlanma davası olan bir öğretmenimizin katledilişinin 6'ncı yılındayız, üzüntümüz, acımız elbette ki büyük ama biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın da bildiği üzere çok büyük ve çok kudretli. Bu ailemizin acısını dindirmeye, hafifletmeye yetecek kudrette. Devletimiz yurt içinde ve yurt dışında bütün terörist faaliyetleri imha etti ve etmeye devam ediyor. Gerek Necmettin öğretmenimize gerek Aybüke Yalçın öğretmenimize gerekse de milletimizin birliği, beraberliği ve davası uğruna gözünü kırpmayan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum."

Şehitler için dua edilen anma törenine, Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay, babası Hamit, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz da katıldı.

23 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde, babasının maddi desteğiyle yeni aldığı aracı yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Aramaların 27'nci gününde Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunan Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezindeki törenin ardından doğup büyüdüğü Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedilmişti.

Etiketler : Necmettin Yılmaz Tunceli PKK/KCK
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